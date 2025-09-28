Schianto tra auto a Villa d’Adda tre feriti
Villa d’Adda. Incidente stradale questa mattina poco prima delle 9 in viale delle Industrie. Due automobili si sono scontrate e tre persone sono rimaste ferite: un uomo di 38 anni, una donna di 62 e un uomo di 65. Le condizioni di uno dei feriti hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso da Bergamo, che ha trasportato la persona in ospedale in codice rosso. Le altre due persone coinvolte sono state invece soccorse in codice giallo. Sul posto diversi mezzi di soccorso. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
