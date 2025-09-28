Schianto tra auto a Villa d’Adda tre feriti

Bergamonews.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Villa d’Adda. Incidente stradale questa mattina poco prima delle 9 in viale delle Industrie. Due automobili si sono scontrate e tre persone sono rimaste ferite: un uomo di 38 anni, una donna di 62 e un uomo di 65. Le condizioni di uno dei feriti hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso da Bergamo, che ha trasportato la persona in ospedale in codice rosso. Le altre due persone coinvolte sono state invece soccorse in codice giallo. Sul posto diversi mezzi di soccorso. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

schianto tra auto a villa d8217adda tre feriti

© Bergamonews.it - Schianto tra auto a Villa d’Adda, tre feriti

In questa notizia si parla di: schianto - auto

Il boato, la colonna di fuoco e il mistero del paracadute: la cronaca dello schianto dell’ultraleggero tra le auto a Brescia

Schianto devastante: due auto si scontrano a 200 km/h

Pauroso schianto. Auto piomba di notte contro un’abitazione. Fuga di gas, tutti evacuati

Villa Santa Lucia, schianto con l'auto nella notte: muore a 37 anni - Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Villa Santa Lucia nella notte tra sabato e domenica. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Schianto Auto Villa D8217adda