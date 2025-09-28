Schianto a La Valletta Brianza | quattro persone ferite grande paura

Un grave schianto stradale ha interessato la strada statale 342 Briantea nel territorio di La Valletta Brianza nella serata di sabato 27 settembre. Lo scontro tra due veicoli ha coinvolto quattro persone, tra cui una bambina di soli 3 anni. L'allarme è scattato alle 19 con un intervento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it