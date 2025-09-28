Schianto a La Valletta Brianza | quattro persone ferite grande paura

Leccotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave schianto stradale ha interessato la strada statale 342 Briantea nel territorio di La Valletta Brianza nella serata di sabato 27 settembre. Lo scontro tra due veicoli ha coinvolto quattro persone, tra cui una bambina di soli 3 anni. L'allarme è scattato alle 19 con un intervento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schianto - valletta

Schianto, muore un 32enne. Feriti quattro calciatori della San Benedetto - SAN BENEDETTO DEI MARSI Schianto tra tre auto: un morto e cinque feriti gravi, tra loro anche quattro calciatori che andavano a fare gli allenamenti. Scrive ilmessaggero.it

Schianto tra Casorate e Trovo, quattro feriti - È di quattro feriti il bilancio dell’incidente avvenuto martedì mattina sulla Sp11, la stretta provinciale che attraversa i campi collegando Casorate a Trovo. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Schianto Valletta Brianza Quattro