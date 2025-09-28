Scazzottata in stazione Arrivano due vigilesse e le minaccia con la bottiglia
Intervento della polizia locale alla stazione ferroviaria di Monza: dopo le minacce armato di bottiglia, è stato fermato un trentatreenne di origini gambiane. Accade tutto nel pomeriggio di mercoledì scorso quando due signore segnalano a una pattuglia della polizia locale, in servizio nei pressi della stazione ferroviaria, una lite particolarmente animata in corso nelle immediate vicinanze. Le due agenti della pattuglia, intervenute immediatamente, hanno trovato i contendenti impegnati in uno scontro violento. Uno dei due teneva in mano una bottiglia di vetro rotta, con la quale ha tentato di minacciare le agenti mentre cercavano di immobilizzarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: scazzottata - stazione
“Aggredito a colpi di machete nell’area tra stazione di Cesena e scuole” - facebook.com Vai su Facebook
Rissa sull'intercity, treno fermato a Vallo della Lucania: forze dell'ordine sul posto https://salernotoday.it/cronaca/treno-rissa-stazione-vallo-lucania.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/31197185417665/annullamento-modifica-della- - X Vai su X
Scazzottata in stazione. Arrivano due vigilesse e le minaccia con la bottiglia - Le due agenti della pattuglia, intervenute immediatamente, hanno trovato i contendenti impegnati in uno scontro violento. Si legge su ilgiorno.it