scazzottata in stazione arrivano due vigilesse e le minaccia con la bottiglia

Intervento della polizia locale alla stazione ferroviaria di Monza: dopo le minacce armato di bottiglia, è stato fermato un trentatreenne di origini gambiane. Accade tutto nel pomeriggio di mercoledì scorso quando due signore segnalano a una pattuglia della polizia locale, in servizio nei pressi della stazione ferroviaria, una lite particolarmente animata in corso nelle immediate vicinanze. Le due agenti della pattuglia, intervenute immediatamente, hanno trovato i contendenti impegnati in uno scontro violento. Uno dei due teneva in mano una bottiglia di vetro rotta, con la quale ha tentato di minacciare le agenti mentre cercavano di immobilizzarlo.

