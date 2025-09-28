Scarlett Johansson la star di Friends sottolinea quanto è cambiata | Ha una prospettiva diversa sul successo

Jessica Hecht, conosciuta per il ruolo di Susan nella sit-com anni '90, ha lavorato in diverse occasioni con la star e ha spiegato il suo cambiamento. Jessica Hecht fa parte del cast del primo film da regista di Scarlett Johansson, Eleanor the Great, ed è tornata a lavorare con la collega a distanza di quindici anni dall'ultima volta. Intervistata nel corso della première del film a New York, Hecht ha raccontato il cambiamento che ha notato in Johansson dopo diversi anni di distanza dall'ultima volta che lavorarono insieme. Il cambiamento di Scarlett Johansson Nel 2010, Jessica Hecht e Scarlett Johansson lavorarono insieme nella pièce di Broadway, Uno sguardo dal ponte, e ora le due si sono ritrovate e hanno recuperato il tempo perduto in tutti questi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Scarlett Johansson, la star di Friends sottolinea quanto è cambiata: "Ha una prospettiva diversa sul successo"

Scarlett Johansson è ancora molto legata alle star Marvel che hanno condiviso con lei il set degli Avengers e ha confessato di avere una chat di gruppo i cui messaggi sono top secret.

