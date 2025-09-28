Scandalo nel calcio italiano | Lazio coinvolta con la malavita | Aperta indagine su Lotito
Scandalo nel calcio italiano: Lazio coinvolta con la malavita Aperta indagine su Lotito"> Calcio e malavita sono spesso intrecciati. I business sono sempre più frequentemente interconnessi e i rischi sono altissimi. I rapporti tra la malavita e i grandi club di calcio sono un tema complesso e delicato che ha attraversato decenni di storia sportiva. In molte realtà, specialmente in Italia e in Sud America, si sono verificati episodi in cui organizzazioni criminali hanno tentato di infiltrarsi negli ambienti calcistici per sfruttarne la popolarità e i flussi economici. Le curve e il tifo organizzato, in particolare, sono stati in più occasioni terreno fertile per la ricerca di consenso sociale da parte di gruppi legati alla criminalità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: scandalo - calcio
Positivo all’antidoping, scandalo nel calcio: maxi stangata
Scommetteva sulle partite di calcio, Gigi Buffon nel mirino | Il compagno di squadra lo spiava sull’iPad: clamoroso scandalo
Altro caso Eriberto, ha falsificato l’età e il nome: scoppia lo scandalo nel calcio europeo
Lazio sotto indagine: Ultras e misteri nel mondo del calcio Svelato un nuovo scandalo che agita il calcio italiano: dopo Milan e Inter, la Lazio è nel mirino per possibili pressioni dagli ultras. #lazionews #lazionews - facebook.com Vai su Facebook
Quattro pali, zero tiri subiti, occasioni e due sontuosi rigori in una sola azione, e sono riusciti a toglierli perché ormai il primo Bologna che passa è più protetto del Milan, in questo calcio moderno. Uno scandalo totale. Vittoriosi ma io furibondo. #NoiSiamoIlMila Vai su X
Problemi del calcio italiano: lezioni dai casi di calcioscommesse - Il calcio italiano vanta un enorme seguito, tanto tra i confini nazionali, quanto all’estero, ma nonostante ciò ha conosciuto anche ombre profonde, tra cui gli scandali di calcioscommesse che hanno sc ... Da sampnews24.com
La Lazio e le ferite da derby perso: la contestazione a Lotito e la fuga di Tavares dallo stadio - Il giorno dopo la sconfitta con la Roma la furia dei tifosi con il presidente e il caso del giocatore che scappa dall’Olimpico ... repubblica.it scrive