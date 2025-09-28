Vi proponiamo in questo articolo una guida pratica e verificata per chiudere settembre senza errori e per arrivare pronto alle novità di ottobre. Ultimi giorni serrati di settembre: fra dichiarazioni e versamenti, la scadenza del 30 settembre concentra adempimenti rilevanti (dalla presentazione del 730 al bollo sulle e?fatture del II trimestre). Dal 1° ottobre partono . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Scadenze di fine settembre e novità di ottobre: guida per PMI e famiglie