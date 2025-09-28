Scabia ’L’orecchio onniudente’ in anteprima

Drammaturgo e scrittore, Giuliano Scabia, scomparso quattro anni fa, ha saputo portare la poesia nei luoghi più disparati. Fra le sue idee, anche quella di un ‘ Teatro Vagante ’ di strada: leggeva i suoi versi girovagando insieme ad Aldo Sisillo, musicista (oggi direttore del teatro Comunale di Modena), uno vestito da angelo, l’altro da diavolo. Partecipò a momenti rivoluzionari, come l’azione guidata dalla scultura ’Marco Cavallo’ che aprì la strada alla riforma degli ospedali psichiatrici. E ogni anno, per la cena di Capodanno, creava una piccola opera, in forma di poemetto a più voci, e la leggeva ai commensali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

