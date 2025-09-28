Sassuolo-Udinese le pagelle di CM | Laurienté da 8 Koné top player Davis non molla mai Palma male
Promossi e bocciati di Sassuolo-Udinese SASSUOLO. Sassuolo Muric 6,5: sempre attento nelle chiusure alte. Alcune incertezze soprattutto nel secondo tempo quando non si dimostra particolarmente ponto sul 2-1. Nonostante questo è comunque una sicurezza in più per i suoi. Walukiewicz 6,5: buona prestazione nel complesso. In fase difensiva fa buona guardia soprattutte sulle cavalcate in avanti di Zemura e compagni. Coinvolto in un episodio dubbio su rigore poi revocato dal Var, si dimostra comunque sicuro.
In questa notizia si parla di: sassuolo - udinese
