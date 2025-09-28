Sassuolo-Udinese 3-1 | i neroverdi calano il tris casalingo contro i friulani

Reggio Emilia, 28 settembre 2025 – Il Sassuolo si riscatta dopo la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como e ritrova la via del successo battendo 3-1 l’Udinese (al secondo ko di fila) al Mapei Stadium. Un successo meritato e conquistato con personalità dagli uomini di Grosso che, dopo aver rischiato qualcosa di troppo a inizio gara sulle occasioni capitate a Zaniolo e Kristensen, sono saliti di colpi poderosamente e hanno piazzato un uno-due micidiale con le reti siglate all’8’ e al 12’ da Laurienté e Koné. Colpita dal doppio montante neroverde, la formazione friulana ha provato non senza fatica a reagire ma prima dell'intervallo si è vista per ben due volte revocare un rigore assegnato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

