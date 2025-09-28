Sassuolo Udinese 3-1 dominio totale dei neroverdi che fanno un balzo importante in classifica

Sassuolo Udinese 3-1: vittoria importante per i neroverdi, friulani ancora al palo Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si è giocata una sfida intensa e ricca di gol tra Sassuolo e Udinese, valida per la quinta giornata di Serie A. Il match Sassuolo Udinese si è concluso con un netto 3-1 in favore dei padroni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sassuolo Udinese 3-1, dominio totale dei neroverdi che fanno un balzo importante in classifica

Due rigori TOLTI all'#Udinese! Sassuolo in vantaggio per 2-0 dopo un primo tempo in cui l'arbitro Perenzoni aveva assegnato due rigori ai friulani (Laurienté su Zaniolo e Walukiewicz su Solet), entrambi poi REVOCATI dall'intervento del VAR #SassuoloUdin Vai su X

"Il Sassuolo è una buona squadra. Giocano bene, hanno una buona fase di possesso, sappiamo quanto sia difficile giocare in trasferta con una neopromossa". Lo ha detto Kosta Runjaic presentando il lunch match di domenica della sua Udinese. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Sassuolo-Udinese 3-1, Laurienté e Koné lampo, poi Iannoni - Seconda vittoria in campionato per il Sassuolo, e seconda sconfitta consecutiva per i friulani ... Lo riporta corriere.it

Sassuolo, tris all'Udinese. A segno anche Laurienté, Grosso batte Runjaic - I neroverdi hanno sbloccato il risultato all'8' minuto con Laurienté e poi hanno raddoppiato al 12' con Kone. tuttosport.com scrive