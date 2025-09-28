Sassuolo Juventus Under 16 0-1 Gridel fa tre su tre! Grande inizio dei bianconeri | Pame decide il match – VIDEO

Sassuolo Juventus Under 16 0-1: il recap del match vinto dai bianconeri di mister Gridel, tutti gli aggiornamenti. Un percorso netto, a punteggio pieno. La Juventus Under 16 di Alessandro Gridel continua la sua marcia inarrestabile in campionato, conquistando la terza vittoria in altrettante partite. Nel big match di giornata, i giovani bianconeri hanno superato in trasferta il Sassuolo per 1-0, grazie a un gol del solito Pame, sempre più protagonista di questo avvio di stagione. Al Mapei Football Center, la Juve ha imposto il suo gioco fin dalle prime battute, prendendo in mano il controllo del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

