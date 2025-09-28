Sassuolo Juventus Under 15 2-2 grande carattere dei bianconeri | recuperato due volte lo svantaggio e ottenuto il terzo risultato utile consecutivo
Sassuolo Juventus Under 15 2-2, grande carattere dei bianconeri: il recap del pareggio dei giovani di Pecorari. Terzo risultato utile consecutivo e un’altra grande prova di carattere. La Juventus Under 15 di Pecorari esce con un prezioso pareggio per 2-2 dalla difficile trasferta di Sassuolo, al termine di una partita intensa e ricca di colpi di scena. I giovani bianconeri, sotto due volte, hanno mostrato una grande forza mentale, riuscendo a recuperare il risultato e a proseguire la loro striscia positiva. La partita si è messa subito in salita per la Juve. Dopo appena un minuto, i padroni di casa del Sassuolo hanno trovato il gol del vantaggio, sfruttando una disattenzione difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
