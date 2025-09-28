Sassuolo Juventus Under 15 2-2 grande carattere dei bianconeri | recuperato due volte lo svantaggio e ottenuto il terzo risultato utile consecutivo

Juventusnews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sassuolo Juventus Under 15 2-2, grande carattere dei bianconeri: il recap del pareggio dei giovani di Pecorari. Terzo risultato utile consecutivo e un’altra grande prova di carattere. La Juventus Under 15 di Pecorari esce con un prezioso pareggio per 2-2 dalla difficile trasferta di Sassuolo, al termine di una partita intensa e ricca di colpi di scena. I giovani bianconeri, sotto due volte, hanno mostrato una grande forza mentale, riuscendo a recuperare il risultato e a proseguire la loro striscia positiva. La partita si è messa subito in salita per la Juve. Dopo appena un minuto, i padroni di casa del Sassuolo hanno trovato il gol del vantaggio, sfruttando una disattenzione difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

sassuolo juventus under 15 2 2 grande carattere dei bianconeri recuperato due volte lo svantaggio e ottenuto il terzo risultato utile consecutivo

© Juventusnews24.com - Sassuolo Juventus Under 15 2-2, grande carattere dei bianconeri: recuperato due volte lo svantaggio e ottenuto il terzo risultato utile consecutivo

In questa notizia si parla di: sassuolo - juventus

Juventus Women, ufficiale il calendario di Serie A: esordio con il Sassuolo

Serie A Women 2025-26, il calendario: Juventus a Sassuolo, Inter con la Ternana

Juventus Under 17, il centrocampista Benassi saluta in prestito i bianconeri: giocherà al Sassuolo! Tutti i dettagli dell’affare

sassuolo juventus under 15Pagelle Juventus Reggiana Under 15: Monte bomber vero, Vaccarella regge la difesa, Modica prezioso – VOTI - Pagelle Juventus Reggiana Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Reggiana Under 15: i voti ... Lo riporta juventusnews24.com

sassuolo juventus under 15Chi è Vaccarella, il difensore prodigio della Juventus Under 15: centrale moderno con visione e tanta personalità. Il focus sul talento classe 2011 - Chi è Vaccarella, focus sul centrale classe 2011 della Juventus Under 15: fra i migliori bianconeri nella prima sfida casalinga con la Reggiana. Riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Juventus Under 15