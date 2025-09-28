Sasso gigante sulla Statale 36 | strada chiusa ad Abbadia Lariana

Un nuovo episodio di caduta massi ha interessato la SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” nel primo pomeriggio di oggi, domenica 28 settembre. Un enorme sasso, più alto di un’autovettura di medie dimensioni, si è staccato dalla parete rocciosa finendo sulla carreggiata al chilometro 55.65, nel. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

