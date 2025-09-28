Sarah Ferguson e il principe Andrea non sono più i benvenuti a Corte Neanche a Natale Dopo le novità su Epstein dovranno essere invisibili | Re Carlo III furioso

A nulla è valso, almeno per questa volta, l’intenerimento mostrato di recente da Carlo III, sempre più incline al perdono e alla rappacificazione. Passi per il figlio Harry, accolto a Clarence House per un tea dopo 19 mesi di silenzio; ma non passa per il fratello Andrea e sua moglie Sarah. Il loro coinvolgimento con il pedofilo americano Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere a New York nel 2019, è diventato troppo scottante, troppo compromettente. Inutile tentare di negarlo ancora quando, ogni giorno, emergono prove schiaccianti contro i duchi di York che hanno costretto il sovrano ad agire con fermezza e chiudere le porte di Buckingham Palace in maniera definitiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sarah Ferguson e il principe Andrea non sono più i benvenuti a Corte. Neanche a Natale. Dopo le novità su Epstein dovranno essere invisibili”: Re Carlo III furioso

