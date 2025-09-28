Sapiens? di Bruno Bozzetto vince il Premio Cultura Animata al RAM Film Festival
Si è chiusa con un riconoscimento prestigioso l’edizione 2025 del RAM Film Festival. Tra le 70 opere in concorso, a trionfare nella sezione dedicata al cinema d’animazione è stata la serie “Sapiens?” di Bruno Bozzetto, che ha conquistato il Premio Cultura Animata. Il maestro dell’animazione italiana, noto a livello internazionale per il suo linguaggio ironico e incisivo, porta in scena con leggerezza e humour le contraddizioni dell’essere umano, dal rapporto con la natura e gli animali fino alle dinamiche di violenza e guerra che hanno segnato l’evoluzione della specie. A decretarne la vittoria è stata la giuria composta da Andrea Artusi, Diego Cajelli e Andrea Voglino, che ha riconosciuto a Bozzetto la capacità di sollevare interrogativi universali con uno stile unico e sempre attuale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
