Sanzioni Ue a Mosca Presa Diretta denuncia | a Ravenna rigassificatore pieno di gnl russo Snam replica | Noi estranei a scelta fornitori

Ilgiornaleditalia.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rigassificatore al largo di Ravenna, di fronte a Punta Marina, avrebbe ricevuto gas russo da una nave metaniera che si sarebbe approvvigionata nei pressi di Kola, in acque controllate da Putin. L'inchiesta di PresaDiretta punta il faro sull'ennesimo paradosso europeo Un carico di gas presu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sanzioni ue a mosca presa diretta denuncia a ravenna rigassificatore pieno di gnl russo snam replica noi estranei a scelta fornitori

© Ilgiornaleditalia.it - Sanzioni Ue a Mosca, Presa Diretta denuncia: "a Ravenna rigassificatore pieno di gnl russo", Snam replica: "Noi estranei a scelta fornitori"

In questa notizia si parla di: sanzioni - mosca

Trump: "Putin sta dicendo un sacco di stronzate sull'Ucraina". Ed evoca sanzioni contro Mosca

Trump conferma le armi a Kiev e annuncia: “Nuove sanzioni a Putin”. Ira di Mosca: così non si fa la pace

Ucraina-Russia, le news sulla guerra del 9 luglio: Trump annuncia ripresa invio armi a Kiev, valuta sanzioni a Mosca

sanzioni ue mosca presaConfiscare gli asset russi. Perché l'Ue ha una paura tremenda di usare la sanzione-bomba - La svolta di Berlino sull'uso di 140 miliardi attualmente congelati dalle sanzioni riapre il dibattito. huffingtonpost.it scrive

sanzioni ue mosca presaL'Ue adotta le nuove sanzioni contro Mosca. Von der Leyen: 'È ora di chiudere i rubinetti del gas russo' - La Germania apre alla proposta di Bruxelles: 'Attendiamo le valutazioni della Commissione'. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sanzioni Ue Mosca Presa