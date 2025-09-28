Sanzioni Ue a Mosca Presa Diretta denuncia | a Ravenna rigassificatore pieno di gnl russo Snam replica | Noi estranei a scelta fornitori
Il rigassificatore al largo di Ravenna, di fronte a Punta Marina, avrebbe ricevuto gas russo da una nave metaniera che si sarebbe approvvigionata nei pressi di Kola, in acque controllate da Putin. L'inchiesta di PresaDiretta punta il faro sull'ennesimo paradosso europeo Un carico di gas presu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
