Le Nazioni Unite hanno reintrodotto le sanzioni sull’Iran, un “blitz” inaspettato che ha innescato una nuova ondata di preoccupazione e disperazione nel Paese. Questo meccanismo è stato attivato da Francia, Germania e Regno Unito, esasperati dalle restrizioni iraniane al monitoraggio del programma nucleare da parte dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) e dallo stallo nei negoziati con gli Stati Uniti. La decisione ha riacceso le tensioni geopolitiche e sta avendo un impatto devastante sulla vita quotidiana dei cittadini iraniani, già provati da anni di difficoltà economiche. Il meccanismo di “snapback” è stato progettato per essere a prova di veto nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU, impedendo a Paesi come Cina e Russia di bloccarne l’applicazione, come accaduto in passato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Sanzioni ONU lampo: l'Iran di nuovo nell'occhio del ciclone (e le conseguenze sono gravi)