Sanzioni Onu all’Iran dieci anni dopo dall’accordo sul nucleare del 2015
Sono scattate le sanzioni Onu all’ Iran, a dieci anni dall’accordo sul nucleare del 2015, voluto fortemente da Barack Obama e cancellato da Donald Trump, che aveva allentato la stretta sul regime di Teheran. Falliti i negoziati degli ultimi mesi, nonostante gli sforzi diplomatici di Usa ed Europa, le severe misure restrittive sono rientrate in vigore Si tratta di sanzioni pesanti, che riguardano in particolare il commercio di armi e le attività legate al programma nucleare. In una nota congiunta, Francia, Regno Unito e Germania hanno lanciato un appello a Teheran: «La reintroduzione delle sanzioni Onu non significa la fine della diplomazia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
