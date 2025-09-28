Santanché esulta | Turismo in crescita traina l’economia Ma commenta dati parziali e truccati dall’obbligo del Codice identificativo

Nuovi dati, solito refrain. “Il turismo in Italia continua a crescere”, esulta Daniela Santanchè. “La piattaforma Alloggiati web del Viminale certifica un incremento del 6,22% di turisti nell’estate 2025 rispetto al 2024. Un importante successo di tutta la Nazione, il settore è in piena salute e rappresenta un traino per la nostra economia”. Peccato che i numeri a cui si aggrappano la ministra e altri esponenti di Fratelli d’Italia, sostenendo che smentirebbero le “ falsità della sinistra” sulle difficoltà del settore, raccontino solo una parte della storia. Le cifre citate dalla ministra, incrollabile nel convincimento che “il turismo doveva essere la prima industria della nostra nazione”, arrivano ancora una volta dalla banca dati a cui i gestori dei servizi alberghieri e di qualsiasi struttura ricettiva devono comunicare entro 24 ore gli arrivi nelle loro strutture. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

