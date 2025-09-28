Santa Maria Maggiore anziana 80enne riga le auto e poi va a messa | fermata dai carabinieri

ABBONATI A DAYITALIANEWS Episodio a Santa Maria Maggiore. Un curioso e insolito episodio ha avuto luogo nel piccolo comune montano di Santa Maria Maggiore, nel Verbano-Cusio-Ossola, coinvolgendo una pensionata piemontese di 80 anni. La donna è stata denunciata per danneggiamento aggravato dopo essere stata sorpresa a rigare diverse auto parcheggiate in strada. Il gesto prima della messa. Secondo quanto riportato da La Stampa, la donna, originaria del Novarese, trascorre spesso le vacanze nella zona. Prima di recarsi alla messa domenicale, qualcosa ha spinto la signora a danneggiare le auto. Per motivi ancora non chiari, ha preso un mazzo di chiavi dalla borsetta e ha iniziato a rigare cinque veicoli parcheggiati lungo la strada. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

