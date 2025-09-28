Sanremo 1997: analisi dettagliata della 47ª edizione del festival musicale. Il Festival di Sanremo del 1997 rappresenta una delle edizioni più memorabili della storica kermesse, con protagonisti di rilievo e una classifica che ha segnato la carriera di numerosi artisti. In questa panoramica si approfondiscono le principali caratteristiche dell’evento, i partecipanti, le canzoni in gara e i risultati finali, offrendo un quadro completo di questa importante manifestazione musicale. contesto e organizzazione del festival. presentazione e direzione artistica. La 47ª edizione del Festival della Canzone Italiana si è svolta dal 18 al 22 febbraio presso il Teatro Ariston di Sanremo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sanremo 1997: la storia del festival raccontata