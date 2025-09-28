San Venceslao | il Santo celebrato il 28 settembre e la sua eredità

Chi era San Venceslao?. San Venceslao nacque da una famiglia nobile della Boemia. Fin da giovane, mostrò una forte inclinazione verso la religione e la spiritualità, influenzato dalla nonna Ludmilla, anch'essa venerata come santa. Venceslao divenne duca di Boemia dopo la morte del padre e si distinse per la sua giustizia e il suo governo illuminato. Promosse la costruzione di chiese e sostenne l'evangelizzazione, attirando l'attenzione della Chiesa e del popolo. Perché è diventato santo?. La santità di Venceslao è legata al suo martirio. Fu assassinato nel 935 dal fratello Boleslao, che ambiva al potere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

