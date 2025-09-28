San Siro Scaroni lancia l’appello | Si tratta di un passaggio importante Sono fiducioso ecco perché

San Siro, Scaroni lancia l’appello: il Consiglio Comunale di Milano chiamato a decidere sulla delibera di cessione dello stadio. Domani a Milano è in programma una giornata cruciale per il futuro di San Siro. Il Consiglio Comunale sarà infatti chiamato a esprimersi sulla delibera per la cessione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti a Inter e Milan, un passaggio che potrebbe segnare definitivamente l’avvio del progetto per il nuovo impianto condiviso dalle due società. Ai microfoni de Il Sole 24 Ore, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha voluto sottolineare il valore storico e strategico di questa decisione, ricordando come il percorso sia stato avviato ormai diversi anni fa con l’obiettivo di dotare la città di un’infrastruttura all’altezza dei due club e della stessa Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

