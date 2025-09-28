San Siro Inter il Consiglio Comunale al voto | i contrari restano contrari decisivi due indecisi

San Siro Inter, la vigilia del voto in Consiglio Comunale: emendamenti in discussione e attesa per Romano e Fumagalli. La cessione del Meazza e delle aree di San Siro a Inter e Milan torna al centro del dibattito politico. Domani alle ore 16.30 si aprirà la seduta del Consiglio Comunale di Milano, chiamato a sciogliere le riserve su un passaggio cruciale per il futuro dello stadio e del quartiere che lo circonda. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, lo scenario alla vigilia è chiaro: «i contrari restano contrari e i voti non si spostano». Un blocco di consiglieri ha infatti ribadito la propria contrarietà alla vendita, rendendo il peso degli indecisi decisivo per la maggioranza. 🔗 Leggi su Internews24.com

