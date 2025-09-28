San Siro Giudice replica ai dubbi su Oaktree e RedBird | Catena di controllo chiarissima
San Siro, le accuse sulle presunte opacità di Oaktree e RedBird e la posizione del Corriere dello Sport. Giudice replica così. Nelle ultime ore, nel dibattito sulla cessione di San Siro a Inter e Milan, alcuni consiglieri comunali hanno avanzato nuove obiezioni. Al centro delle critiche ci sarebbero le presunte opacità della catena di controllo dei due club, legate ai fondi Oaktree (proprietario dell’Inter) e RedBird (azionista di maggioranza del Milan). Una tesi che, però, molti osservatori hanno definito priva di fondamento, considerando la natura e la regolamentazione a cui questi giganti della finanza sono sottoposti. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: siro - giudice
L'intervista doppia: gli ex giudici Siro Quadri e Francesca Verda Ciocchetti si tolgono qualche sassolino dalla scarpa, all'indomani della sentenza del Tribunale Federale Vai su X
San Siro, il Tar respinge il ricorso sul vincolo - Milan e Inter incassano una "vittoria" preziosa in relazione ai progetti per il nuovo San Siro. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it
San Siro, conto alla rovescia: si attende l'arrivo della delibera in Giunta, Inter e Milan puntano a chiudere entro settembre - Dopo l’approvazione della delibera che potrebbe portare il Leoncavallo a traslocare in via San Dionigi, in cima all’agenda dell’amministrazione adesso c’è l’affaire San Siro. Segnala milano.corriere.it