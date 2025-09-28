San Salvo diventa il cuore della formazione nazionale in materia di telecomunicazioni e Ict

Si è svolto a San Salvo il training nazionale organizzato dalla Federazione italiana ricetrasmissioni citizen’s band odv: tre giorni di formazione per i volontari, dal 26 al 28 settembre, in cui la città è diventata il cuore della formazione nazionale in materia di telecomunicazioni e ict.Il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

