San Raffaele Arcangelo si festeggia due volte l’anno | il motivo è davvero curioso

La solennità liturgica dei Santi Arcangeli racchiude in sé San Michele, San Gabriele e San Raffaele. I primi due sono, forse, fra i più conosciuti, mentre di San Raffaele si sa poco. La devozione cresce sempre, in ogni caso, per gli Arcangeli ma c’è una piccola particolarità che distingue Raffaele da tutti gli altri e. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - San Raffaele Arcangelo si festeggia due volte l’anno: il motivo è davvero curioso

In questa notizia si parla di: raffaele - arcangelo

“Ho visto l’Inferno, c’era una pira di fiamme rotante con anime appese che urlavano chiedendo aiuto. Poi ho visto l’Arcangelo Raffaele in trench”: la storia d Yoga

Festa della Parrocchia San Raffaele Arcangelo - Rimini Non si può mancare - facebook.com Vai su Facebook

Il culto di San Michele Arcangelo nel Cilento e nel Diano: tra tradizione, fede e grotte sacre - Il 29 settembre la Chiesa celebra la Solennità degli Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele. Lo riporta infocilento.it

La Polizia di Stato di Brindisi festeggia il suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo - Il prossimo lunedì 29 settembre la Polizia di Stato celebrerà l’annuale ricorrenza del suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo. Riporta brindisisera.it