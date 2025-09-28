Con l’inaugurazione ufficiale ha preso il via ieri mattina la 553ª Fiera di San Michele alla presenza di numerose autorità, operatori commerciali e cittadini arrivati da ogni parte. Alla cerimonia del taglio del nastro, accompagnata dalla Banda musicale di Felina, ha preso parte la vicepresidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione, agroalimentare, senatrice Silvia Fregolent, insieme al sindaco di Castelnovo Emanuele Ferrari, all’onorevole Andrea Rossi, ai sindaci dell’Appennino e delle città gemelle di Illingen, Armin Pioch, Voreppe, Luc Remond, Kahla, Jan Schönfeld, e di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, a consolidare il ruolo della Fiera – che si concluderà domani – come momento di incontro e amicizia internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Michele, Castelnovo capitale. Crocevia di commercio e scambi