San Leone sequestrati 800 tra cd e dvd contraffatti | denunciato un ambulante

Aveva trasformato il marciapiede del lungomare Falcone-Borsellino a San Leone in una bancarella a cielo aperto, proponendo cd musicali e dvd con film privi di marchi Siae e certificati di originalità. Un commercio abusivo che non è sfuggito ai carabinieri del comando provinciale di Agrigento: il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Panineria abusiva a San Leone, sequestrati alimenti senza tracciabilità



Bancarella abusiva a San Leone, sequestrati quasi mille cd: denunciato 65enne - I militari dell’Arma, al termine dell’accertamento, hanno sequestrato quasi mille prodotti duplicati e denunciato in stato di libertà un senegalese ... Scrive grandangoloagrigento.it

