San Leonardo 800 firme per chiedere la chiusura del parco di via Amendola
"Oltre 800 cittadini hanno firmato per chiedere al Sindaco di chiudere nelle ore notturne il parco di via Amendola, per restituirlo davvero a famiglie e bambini, riportando la tranquillità nelle ore notturne. È un segnale fortissimo che arriva direttamente dal quartiere San Leonardo e che.
Leonardo Spa esclusa dal Festival della Scienza di Genova dopo la raccolta firme sulle “armi a Israele”
Leonardo firma il contratto che estende al 2029 il supporto alla flotta di Typhoon del Kuwait
"Insieme ai cittadini residenti abbiamo raccolto e protocollato oltre 500 firme per chiedere lo stop del progetto e una riprogettazione del lungomare che porti a una vera riqualificazione della zona".
Comitato via San Giusto contro il sindaco: 800 firme contro la tramvia - "Non è una questione di numeri, ma di rispetto dei diritti di tutti i cittadini": replica così il comitato via San Giusto – via Masaccio alle recenti parole del sindaco Tagliaferri, rilasciate al ...