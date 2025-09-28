San Leonardo 800 firme per chiedere la chiusura del parco di via Amendola

Parmatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oltre 800 cittadini hanno firmato per chiedere al Sindaco di chiudere nelle ore notturne il parco di via Amendola, per restituirlo davvero a famiglie e bambini, riportando la tranquillità nelle ore notturne. È un segnale fortissimo che arriva direttamente dal quartiere San Leonardo e che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: leonardo - firme

Leonardo Spa esclusa dal Festival della Scienza di Genova dopo la raccolta firme sulle “armi a Israele”

Comitato via San Giusto contro il sindaco: 800 firme contro la tramvia - "Non è una questione di numeri, ma di rispetto dei diritti di tutti i cittadini": replica così il comitato via San Giusto – via Masaccio alle recenti parole del sindaco Tagliaferri, rilasciate al ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: San Leonardo 800 Firme