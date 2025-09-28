San Gregorio arrestato con 27 chili di cocaina sull’autostrada Messina-Catania

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli mirati della Squadra Mobile. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un cittadino albanese del 1978, colto in flagranza di reato per detenzione di cocaina. L’operazione rientra in una più ampia attività di contrasto alle diverse forme di criminalità diffuse sia nel capoluogo etneo che nell’hinterland. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania avevano predisposto controlli mirati sull’ Autostrada A18 Messina-Catania, fermando diversi veicoli nei pressi del casello di San Gregorio di Catania. Tra questi, una Renault Scenic grigia con a bordo un uomo proveniente dall’Est Europa ha destato particolare attenzione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

