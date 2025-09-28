San Gregorio arrestato con 27 chili di cocaina sull’autostrada Messina-Catania
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli mirati della Squadra Mobile. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un cittadino albanese del 1978, colto in flagranza di reato per detenzione di cocaina. L’operazione rientra in una più ampia attività di contrasto alle diverse forme di criminalità diffuse sia nel capoluogo etneo che nell’hinterland. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania avevano predisposto controlli mirati sull’ Autostrada A18 Messina-Catania, fermando diversi veicoli nei pressi del casello di San Gregorio di Catania. Tra questi, una Renault Scenic grigia con a bordo un uomo proveniente dall’Est Europa ha destato particolare attenzione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: gregorio - arrestato
Garlasco, arrestato in Svizzera il latitante romeno Iavius Savu che ricattava Don Gregorio alla Bozzola
Fermato al casello di San Gregorio con 27 chili di cocaina in auto: corriere albanese arrestato
MilanoPaviaTV - Canale78 L’hanno arrestato mentre era latitante in Svizzera, grazie a un mandato di cattura internazionale. Flavius Savu, condannato a cinque anni per estorsione ai danni di padre Gregorio Vitali, ex rettore del Santuario della Bozzola, è stat - facebook.com Vai su Facebook
Nell’auto con 27 chili di cocaina: 47enne arrestato a Catania - CATANIA – Arrestato a Catania un 47enne cittadino albanese poiché colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Riporta livesicilia.it
Catania, maxi-sequestro di cocaina: arrestato 47enne albanese beccato in auto con 27 kg di droga - La polizia di Stato ha messo a segno un importante colpo contro il traffico di droga lungo l’autostrada A18 Messina- Si legge su msn.com