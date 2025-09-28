San Giuliano non aderisce al Tavolo dei giovani ira di Birindelli | Solo propaganda

San Giuliano Terme, 27 settembre 2025 - Scoppia la polemica nel Consiglio Provinciale degli studenti di Pisa per la decisione del Comune di San Giuliano Terme di non aderire al Tavolo provinciale delle Politiche Giovanili. Si tratta del progetto, che ha visto l'adesione di 25 comuni su 37 in tutto il territorio pisano, il cui obiettivo è aprire un confronto strutturato tra istituzioni locali e rappresentanze giovanili per costruire politiche pubbliche che rispondano ai bisogni delle nuove generazioni. Una scelta che, come spiegato dall'assessora comunale alle politiche giovanili di San Giuliano Roberta Paolicchi in consiglio comunale: "È motivata dal fatto che non c'è una reale necessità visti i molti progetti che abbiamo realizzato quotidianamente da anni per contrasto al bullismo, sviluppo di politiche giovanili e sistemi per l'avvio dei ragazzi nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

