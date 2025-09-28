San Giuliano non aderisce al Tavolo dei giovani ira di Birindelli | Solo propaganda
San Giuliano Terme, 27 settembre 2025 - Scoppia la polemica nel Consiglio Provinciale degli studenti di Pisa per la decisione del Comune di San Giuliano Terme di non aderire al Tavolo provinciale delle Politiche Giovanili. Si tratta del progetto, che ha visto l'adesione di 25 comuni su 37 in tutto il territorio pisano, il cui obiettivo è aprire un confronto strutturato tra istituzioni locali e rappresentanze giovanili per costruire politiche pubbliche che rispondano ai bisogni delle nuove generazioni. Una scelta che, come spiegato dall'assessora comunale alle politiche giovanili di San Giuliano Roberta Paolicchi in consiglio comunale: "È motivata dal fatto che non c'è una reale necessità visti i molti progetti che abbiamo realizzato quotidianamente da anni per contrasto al bullismo, sviluppo di politiche giovanili e sistemi per l'avvio dei ragazzi nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: giuliano - aderisce
San Giuliano Milanese aderisce a “Forestami”: più verde per città e territorio rurale - Cronaca - 7giorni Il Comune entra nella rete metropolitana che punta a piantare tre milioni di alberi entro il 2030 #SanGiulianoMilanese #Forestami #PiùVerde #... Vai su X
DOTE COMUNE: FAI PARTE ANCHE TU DI UN PROGETTO FORMATIVO! ? Il Comune di San Giuliano aderisce all’iniziativa "DoteComune", organizzata e promossa da Regione Lombardia, ANCI Lombardia e AnciLab. Possono candidarsi cittadini d - facebook.com Vai su Facebook
Il comune di San Giuliano Terme aderisce alla rete dei comuni sostenibili - Di Maio e Pancrazzi: “Tema della sostenibilità è centrale, i Comuni possono dare un forte contributo al benessere sostenibile delle proprie comunità” San Giuliano Terme (Pisa), 17 dicembre 2022 - Si legge su lanazione.it
Forza Italia Randazzo: “Emergenza Ponte San Giuliano, convocare tavolo tecnico” - La Segreteria di Forza Italia Randazzo, per bocca della segretaria Cettina Foti, lancia un nuovo e accorato appello affinché venga convocato con urgenza un Tavolo tecnico regionale sulla situazione ... Segnala msn.com