San Giorgio a Cremano arrestato 18enne per droga e resistenza ai Carabinieri
Carabinieri bloccano un giovane pusher: trovati droga, bilancino e materiale per il confezionamento. I Carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato C. I., 18enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato notato in strada mentre parlava con un coetaneo. Alla vista della pattuglia ha tentato di allontanarsi, ma i militari lo hanno seguito e bloccato prima che riuscisse a dileguarsi. Durante la perquisizione, addosso al 18enne sono state trovate due bustine di marijuana e nove stecchette di hashish. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
