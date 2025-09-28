San Gemini appassionata lettera di don Gianni Sabatini a Papa Leone XIV | Disarmiamo la Chiesa solo così saremo credibili

Ternitoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lunga lettera da Gianni Sabatini, 75enne ex parroco di San Gemini e per cinquant’anni punto di riferimento nella diocesi, indirizzata a Papa Leone XIV. Nelle sue pagine, chiare e appassionate, chiede una svolta radicale: la Chiesa non può più limitarsi a condannare le guerre a parole, ma deve. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gemini - appassionata

Cerca Video su questo argomento: San Gemini Appassionata Lettera