San Francesco patrono d’Italia l' annuncio dei frati del Sacro Convento | Giorgia Meloni ad Assisi
Il Sacro Convento di Assisi annuncia con una nota che “il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sarà ad Assisi il prossimo 4 ottobre in occasione delle celebrazioni per la festa di San Francesco Patrono d’Italia. Insieme a lei sarà presente il ministro della Cultura, Alessandro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale. Due proposte di legge per giornata festiva a tutti gli effetti
San Francesco batte San Giuseppe: il patrono d’Italia festa nazionale
San Francesco: il patrono torna tra i Big, il 4 ottobre festa nazionale ma 'a metà'
AVVISO PER I PORTATORI DI SAN FRANCESCO Domani, domenica 28 settembre, alle ore 19.00 ci sarà la Santa messa ufficiale per tutti i portatori del nostro Santo patrono
San Francesco Patrono d'Italia, ad Assisi anche Meloni e Giuli: il programma
Torna la festa di San Francesco, il patrono mette d’accordo il Parlamento - Dopo quasi cinquant’anni di assenza dal calendario delle festività civili stanno per tornare in grande stile le celebrazioni dedicate a San Francesco. Da unionesarda.it
San Francesco Patrono d’Italia, ad Assisi anche Meloni e Giuli: il programma - È stato presentato giovedì a Palazzo Donini il programma ufficiale delle celebrazioni di San Francesco Patrono d’Italia 2025, che dal prossimo anno con tutta probabilità tornerà festa nazionale. Si legge su umbria24.it