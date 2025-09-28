salvato uomo disperso nella riserva forestale tirone alto vesuvio

Tempo di lettura: 2 minuti Gli operai in servizio presso la Riserva Forestale Tirone – Alto Vesuvio, alle dipendenze del reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, comandato dal tenente colonnello Marilena Scudieri, hanno salvato un uomo di 65 anni residente a Terzigno che si era addentrato nella fitta macchia mediterranea alle pendici del versante sud del Vesuvio. Alle ore 9.45 la stazione Carabinieri di Terzigno è stata allertata della presenza di un uomo disperso nella porzione di bosco compresa tra Terzigno e Boscotrecase, direttamente da un suo compagno che ne aveva perso le tracce. Il personale della stazione mentre si dirigeva nell’area indicata, ha allertato i Vigili del fuoco che sono intervenuti con loro personale chiedendo supporto al mezzo aereo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

