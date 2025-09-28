Salvato uomo disperso nella riserva forestale Tirone-Alto Vesuvio
Tempo di lettura: 2 minuti Gli operai in servizio presso la Riserva Forestale Tirone – Alto Vesuvio, alle dipendenze del reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, comandato dal tenente colonnello Marilena Scudieri, hanno salvato un uomo di 65 anni residente a Terzigno che si era addentrato nella fitta macchia mediterranea alle pendici del versante sud del Vesuvio. Alle ore 9.45 la stazione Carabinieri di Terzigno è stata allertata della presenza di un uomo disperso nella porzione di bosco compresa tra Terzigno e Boscotrecase, direttamente da un suo compagno che ne aveva perso le tracce. Il personale della stazione mentre si dirigeva nell’area indicata, ha allertato i Vigili del fuoco che sono intervenuti con loro personale chiedendo supporto al mezzo aereo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: salvato - uomo
Morto a 17 anni in moto, studente bagnino ed ex portiere: “A giugno aveva salvato un uomo in mare”
Dal Sud a Busto Arsizio, da garzone a titolare: la storia dell’uomo che ha salvato la gelateria “Ciuen”
La traversata Corsica-Elba rischia di finire in tragedia: 'uomo in mare' disperso per ore, viene salvato da traghetto ed elicottero
Taranto, momenti di tensione sul Lungomare: uomo salvato dalla Polizia mentre tenta di lanciarsi nel vuoto Sul Lungomare momenti di forte tensione: un uomo ha minacciato di lanciarsi nel vuoto, ma è stato salvato grazie al pronto intervento della Polizia di - facebook.com Vai su Facebook
#monticellidongina Suicidio sventato dai carabinieri: un uomo salvato in piena notte - Vai su X
Terzigno, 65enne disperso sul Vesuvio: salvato da vigili del fuoco e dalla forestale - Nella giornata di domenica 28 Settembre, il personale operaio in servizio presso la Riserva Forestale Tirone - Si legge su msn.com
Uomo disperso sul Vesuvio, salvato dalla Forestale - Alto Vesuvio, dove un uomo di 65 anni, residente a Terzigno, si era perso dopo essersi addentrato nella fitta ... Secondo lostrillone.tv