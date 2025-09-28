Salvato uomo disperso nella riserva forestale Tirone-Alto Vesuvio

Anteprima24.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Gli operai in servizio presso la Riserva Forestale TironeAlto Vesuvio, alle dipendenze del reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, comandato dal tenente colonnello Marilena Scudieri, hanno salvato un uomo di 65 anni residente a Terzigno che si era addentrato nella fitta macchia mediterranea alle pendici del versante sud del Vesuvio. Alle ore 9.45 la stazione Carabinieri di Terzigno è stata allertata della presenza di un uomo disperso nella porzione di bosco compresa tra Terzigno e Boscotrecase, direttamente da un suo compagno che ne aveva perso le tracce. Il personale della stazione mentre si dirigeva nell’area indicata, ha allertato i Vigili del fuoco che sono intervenuti con loro personale chiedendo supporto al mezzo aereo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

salvato uomo disperso nella riserva forestale tirone alto vesuvio

© Anteprima24.it - Salvato uomo disperso nella riserva forestale Tirone-Alto Vesuvio

In questa notizia si parla di: salvato - uomo

Morto a 17 anni in moto, studente bagnino ed ex portiere: “A giugno aveva salvato un uomo in mare”

Dal Sud a Busto Arsizio, da garzone a titolare: la storia dell’uomo che ha salvato la gelateria “Ciuen”

La traversata Corsica-Elba rischia di finire in tragedia: 'uomo in mare' disperso per ore, viene salvato da traghetto ed elicottero

salvato uomo disperso riservaTerzigno, 65enne disperso sul Vesuvio: salvato da vigili del fuoco e dalla forestale - Nella giornata di domenica 28 Settembre, il personale operaio in servizio presso la Riserva Forestale Tirone - Si legge su msn.com

Uomo disperso sul Vesuvio, salvato dalla Forestale - Alto Vesuvio, dove un uomo di 65 anni, residente a Terzigno, si era perso dopo essersi addentrato nella fitta ... Secondo lostrillone.tv

Cerca Video su questo argomento: Salvato Uomo Disperso Riserva