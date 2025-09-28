Salute e prevenzione | al via la 4 giorni tra dibattiti testimonianze e sport
Si terrà, dal 1° al 4 ottobre 2025, la seconda edizione delle Giornate della Salute e della Prevenzione, promosse dal comune di Caiazzo in sinergia con la LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) sezione Provincia di Caserta, in collaborazione con l’associazione Assieme P.S.C. Queste giornate. 🔗 Leggi su Casertanews.it
