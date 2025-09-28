salute e benessere scendono in piazza

La salute va in piazza. Oggi dalle 10 alle 17, San Piero in Bagno ospiterà in largo Moutiers, all’interno di Festinval, l’iniziativa ’Salute e Benessere in Piazza’, evento di prevenzione e promozione degli stili di vita sani. "Al centro della giornata - rimarca il sindaco di Bagno di Romagna Enrico Spighi – ci saranno la medicina generale e l’impegno della comunità sanitaria locale, grazie al coordinamento del Primario Cosimo Ludovico, insieme al Direttore sanitario di Terme Santa Agnese di Bagno, Monica Raimondi, che hanno reso possibile questo importante lavoro di squadra". L’appuntamento si inserisce nel programma della Wellness Week Foundation e arricchisce il secondo weekend di Festinval 2025, promosso dalla Pro loco di San Piero in Bagno, dopo il grande successo di pubblico e partecipazione dello scorso fine settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

