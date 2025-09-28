Sala Consilina SA incidente stradale | morto un adolescente
Tragico incidente stradale ieri sera poco prima delle 20 a Sala Consilina (Sa). In via Taverne, una Citroen C3, guidata da una donna di 43 anni, e uno scooter, con a bordo due ragazzi di 16, si sono scontrati richiedendo l’intervento immediato del 118 e dei Vigili del Fuoco, poiché uno dei ragazzi era incastrato sotto l’autovettura. I caschi rossi del locale distaccamento, giunti sul posto, hanno immobilizzato l’autovettura e poi sollevata con l’ausilio dei cuscini wetter, per tirare fuori il ragazzo per il quale i sanitari hanno accertato purtroppo il decesso. Trasportato in ospedale anche l’amico coetaneo. 🔗 Leggi su Zon.it
