Sala Consilina in lutto | muore a 16 anni Nicola Spolzino annullati i festeggiamenti per il patrono

Una tragedia che spezza una comunità. Il destino crudele ha strappato troppo presto alla vita Nicola Spolzino, 16 anni appena, morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata del 27 settembre a Sala Consilina, in provincia di Salerno. La giovane vittima era alla guida di uno scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Citroën C3 condotta da una donna di 43 anni. Con lui viaggiava un coetaneo, rimasto ferito ma non in pericolo di vita. L’impatto è stato violentissimo. Nicola è rimasto incastrato sotto l’auto e sono stati necessari l’intervento dei vigili del fuoco e l’utilizzo di cuscini pneumatici per sollevare il veicolo e liberarlo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

