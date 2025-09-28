Saione presidio pro Pal | Pronti al 4 ottobre

AREZZO Una piazza di giovani, adulti, anziani. Famiglie con bambini, studenti del liceo e dell’università. Saione si è colorata ancora una volta della bandiera palestinese in sostegno al cessate il fuoco a Gaza. Un presidio organizzato da Arezzo per la Palestina che ha animato la piazza centrale del quartiere a suon di musica ma anche di parole ferme, di condanna e poi di appello. "Siamo in piena mobilitazione- spiega Stefano Buti, membro del comitato Arezzo per la Palestina- Ci troviamo a uno snodo cruciale, sull’onda delle iniziative del 22 settembre e in preparazione a quelle del 4 ottobre. Una mobilitazione che va avanti da due anni e che culminerà con lo sciopero generale di settimana prossima a Roma, a cui parteciperanno in tanti anche da Arezzo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

