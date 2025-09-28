Saelemaekers è fondamentale ma non ha cambi Si punta il super talento italiano

Calciomercato Milan, Allegri ha poche soluzioni sugli esterni per il suo 3-5-2? A destra i rossoneri potrebbero cercare il cambio di Saelemaekers. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Saelemaekers è fondamentale, ma non ha cambi. Si punta il super talento italiano

Milan, Saelemaekers è fondamentale. Chi lo toglie dal campo?

Saelemaekers Milan, mistero irrisolvibile averlo mandato in prestito per 2 anni! Adesso con Allegri… - Le ultimissime notizie Uno dei tanti misteri del Milan, che a dir poco ha fatto storcere il naso, &#232; ... Secondo milannews24.com

Milan, il consiglio di Pioli per Saelemaekers: "Ha le qualità per essere più preciso ed efficace" - E' questa una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della gara di campionato contro l'Udinese: "È un giocatore molto dinamico ... Scrive m.tuttomercatoweb.com

