Saelemaekers è fondamentale ma non ha cambi Si punta il super talento italiano

Calciomercato Milan, Allegri ha poche soluzioni sugli esterni per il suo 3-5-2? A destra i rossoneri potrebbero cercare il cambio di Saelemaekers.

Milan, Saelemaekers è fondamentale. Chi lo toglie dal campo?

Saelemaekers si trova sempre più a suo agio e sta diventando sempre più fondamentale per la squadra. Grande qualità non si limita mai al compitino ma cerca sempre di determinare. E spesso ci riesce.

Da esubero a pilastro fondamentale: la rivoluzione di Alexis Saelemaekers al Milan è realtà. Dopo due stagioni in prestito, prima a Bologna e poi a Roma, il giovane este

Saelemaekers Milan, mistero irrisolvibile averlo mandato in prestito per 2 anni! Adesso con Allegri… - Uno dei tanti misteri del Milan, che a dir poco ha fatto storcere il naso, è ...

Milan, il consiglio di Pioli per Saelemaekers: "Ha le qualità per essere più preciso ed efficace" - E' questa una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della gara di campionato contro l'Udinese: "È un giocatore molto dinamico ...