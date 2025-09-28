Saelemaekers a DAZN | Io provo sempre a dare il massimo la gente lo vede La cosa più importante resta la squadra

Internews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saelemaekers a DAZN: «La stagione è lunga, noi dobbiamo lavorare in settimana e affrontare ogni partita con la stessa mentalità». Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta questa sera contro il Napoli a San Siro. Il belga, autore del gol che ha sbloccato il match, si è soffermato su spirito di squadra, obiettivi e rapporto con i compagni. Le parole: FAMIGLIA – «Dal primo giorno a Milanello abbiamo ritrovato una famiglia unita, oggi l’abbiamo dimostrato fino alla fine. Anche chi è subentrato ha dato il massimo: questo è essere squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

saelemaekers a dazn io provo sempre a dare il massimo la gente lo vede la cosa pi249 importante resta la squadra

© Internews24.com - Saelemaekers a DAZN: «Io provo sempre a dare il massimo, la gente lo vede. La cosa più importante resta la squadra»

In questa notizia si parla di: saelemaekers - dazn

Milan, Saelemaekers a DAZN: "Stagione è ancora molto lunga, vediamo alla fine dove saremo" - Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2- Secondo tuttonapoli.net

Milan-Napoli, adesso lo Scudetto è possibile? Saelemaekers e Pulisic escono allo scoperto - Vittoria pesantissima del Milan, che batte il Napoli e si prende il primo posto. Segnala spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Saelemaekers Dazn Io Provo