Sacchi | Gimenez non è van Basten però va sempre in area e può essere …

Pianetamilan.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrigo Sacchi, storico allenatore del Milan, ha parlato in vista della partita di questa sera contro il Napoli: ecco il parere su Gimenez a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

sacchi gimenez non 232 van basten per242 va sempre in area e pu242 essere 8230

© Pianetamilan.it - Sacchi: “Gimenez non è van Basten, però va sempre in area e può essere …”

In questa notizia si parla di: sacchi - gimenez

Sacchi: “Allegri ha raddrizzato la barca. Saggio giocare a tre. Gimenez non è van Basten, ma …”

Sacchi: "Hojlund non &#232; van Basten: esagerata questa caccia al suo acquisto" - Il nome per l'attacco su cui il Milan, nelle ultime ore, sta concentrando le sue attenzioni è quello di Rasmus Hojlund. Riporta milannews.it

Sacchi ritorna su Van Basten: «Disse delle cose che mi ferirono. Lui era un fuoriclasse ma un po’ testardo» - Le parole dell’ex allenatore L’ex allenatore del Milan Sacchi ha parlato in un’intervista ... Come scrive milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Sacchi Gimenez 232 Van