Sacchi | Gimenez non è van Basten però va sempre in area e può essere …
Arrigo Sacchi, storico allenatore del Milan, ha parlato in vista della partita di questa sera contro il Napoli: ecco il parere su Gimenez a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: sacchi - gimenez
Sacchi: “Allegri ha raddrizzato la barca. Saggio giocare a tre. Gimenez non è van Basten, ma …”
Sacchi: "Milan, saggia la scelta della difesa a tre e di insistere su Gimenez" Vai su X
#Sacchi si interroga: “Riuscirà il #Milan di #Modric e #Rabiot a tenere testa al Napoli?” - facebook.com Vai su Facebook
Sacchi: "Hojlund non è van Basten: esagerata questa caccia al suo acquisto" - Il nome per l'attacco su cui il Milan, nelle ultime ore, sta concentrando le sue attenzioni è quello di Rasmus Hojlund. Riporta milannews.it
Sacchi ritorna su Van Basten: «Disse delle cose che mi ferirono. Lui era un fuoriclasse ma un po’ testardo» - Le parole dell’ex allenatore L’ex allenatore del Milan Sacchi ha parlato in un’intervista ... Come scrive milannews24.com