Sacchi | Allegri ha raddrizzato la barca Saggio giocare a tre Gimenez non è van Basten ma …

Arrigo Sacchi, storico allenatore del Milan, ha parlato della mano di Allegri e non solo, in vista della partita di stasera contro il Napoli. La sua analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Sacchi: "Milan-Napoli non è decisiva. Peso allenatori sarà determinante" - Napoli storici, oggi sulla Gazzetta dello Sport ha preso la parola Arrigo Sacchi, ex leggendario allenatore rossonero che sulla panchina ...

Sacchi: "Il Milan di Modric e di Rabiot, della difesa ben protetta e del centrocampo fluido, riuscirà a tenere testa alla squadra più europea della Serie A, cioè il Napoli?" - Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato così del Milan di Max Allegri che domenica sera sarà impegnato in campionato nel ...

