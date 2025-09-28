Sabato ricco di gol Atletico e City doppia manita Schiaffo al Real

Una manita nel derby, in faccia al Real Madrid: il derby della capitale spagnola è dell’ Atletico, che al Metropolitano vince 5-2 nella settima giornata della Liga fermando la corsa della capolista di Xabi Alonso. Per i Colchoneros doppietta di Alvarez (uno su rigore) e reti di Le Normand, Sorloth e Griezmann. I blancos, che avevano vinto tutte le prime sei gare della Liga, a segno Mbappé e Guler per il 5-2 finale. La squadra di Simeone sale a 12 punti in classifica, quella di Xabi Alonso (prima sconfitta sulla panchina delle Merengues per lui) resta in vetta a quota 18, aspettando il Barcellona che oggi sfiderà la Real Sociedad. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sabato ricco di gol. Atletico e City, doppia manita. Schiaffo al Real

