Ryder Cup dominio Europa | 11,5-4,5 sugli USA record storico alla vigilia dei singoli

Fleetwood trascinatore con quattro vittorie su quattro, McIlroy e Rahm impeccabili. Scheffler e DeChambeau deludono: agli azzurri Molinari il gusto di vivere da protagonisti una cavalcata memorabile Alla Ryder Cup 2025 è un'Europa da favola. Dopo due giornate al Bethpage State Park Golf Course di Farmingdale, il Team Europe guida 11,5 a 4,5 contro gli Stati Uniti, con un margine che rappresenta un vero e proprio record dal 1979 a oggi dopo i turni di doppio. Mai nessuno era arrivato a questo punteggio: i precedenti migliori si erano fermati sull'11-5 (Europa nel 2004 e USA nel 2021).