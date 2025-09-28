Ryder Cup dominio Europa | 11,5-4,5 sugli USA record storico alla vigilia dei singoli
Fleetwood trascinatore con quattro vittorie su quattro, McIlroy e Rahm impeccabili. Scheffler e DeChambeau deludono: agli azzurri Molinari il gusto di vivere da protagonisti una cavalcata memorabile Alla Ryder Cup 2025 è un’Europa da favola. Dopo due giornate al Bethpage State Park Golf Course di Farmingdale, il Team Europe guida 11,5 a 4,5 contro gli Stati Uniti, con un margine che rappresenta un vero e proprio record dal 1979 a oggi dopo i turni di doppio. Mai nessuno era arrivato a questo punteggio: i precedenti migliori si erano fermati sull’11-5 (Europa nel 2004 e USA nel 2021). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 0-3, dominio europeo nei primi 3 match!
Ryder Cup 2025: Europa, che partenza a Bethpage! 3-1 dopo il dominio nei foursome
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 3.5-8.5, altro dominio europeo nei foursome!
Ryder Cup 2025, l'Europa prende il largo: ha 7 punti di vantaggio sugli Usa! - Prosegue il dominio dell'Europa nella Ryder Cup 2025 in corso al Bethpage State Park Golf Course di Farmingdale. Come scrive sport.sky.it
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: Europa per completare l’opera nell’ultima giornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata della ... Segnala oasport.it