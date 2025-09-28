Ryder Cup 2025 | Hovland infortunato non gioca il match singolo della domenica Ecco cosa succede
Per la terza volta nella storia moderna della Ryder Cup un giocatore è dichiarato non in grado di disputare il suo match singolo della domenica. Questa volta, sul Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, succede con Viktor Hovland. Il norvegese già ieri era stato sostituito praticamente prima del via dell’ultimo fourball da Tyrrell Hatton a causa di un problema al collo, che inizialmente era apparso più che altro di poco conto, tale da far pensare a una precauzione. Così non è, invece. E, in questo modo, si applica una particolare regola della Ryder Cup, la 3.d del Ryder Cup Captain’s Agreement. 🔗 Leggi su Oasport.it
