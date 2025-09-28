Ryder Cup 2025 | Europa un’ultima giornata per completare l’opera USA alla ricerca dell’impossibile

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

11,5-4,5. Da queste premesse riparte l’Europa nel terzo giorno di Ryder Cup, quello destinato ai match singoli in campo quest’oggi e con altissime probabilità che il Vecchio Continente, finora assoluto dominatore della scena, si tenga senza troppi problemi, e per la terza volta nelle ultime quattro edizioni, la coppa della biennale sfida Europa-USA. Sembra vicina una specie di “ritorno a Medinah”, ma se quella era stata un’impresa ai limiti dellimpossibile, questa giornata odierna vede i giocatori andare sui tee shot consapevoli di un fatto storico. Mai si era verificato un divario di sette punti alla conclusione della seconda giornata, a testimonianza di quello che sta riuscendo a fare il team continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

ryder cup 2025 europa un8217ultima giornata per completare l8217opera usa alla ricerca dell8217impossibile

© Oasport.it - Ryder Cup 2025: Europa, un’ultima giornata per completare l’opera. USA alla ricerca dell’impossibile

In questa notizia si parla di: ryder - europa

Ryder Cup, l'Europa è fatta: fuori un Hojgaard, dentro il suo gemello

Per l’Europa un solo Højgaard. Ryder Cup, ecco i 12 della missione negli Usa

Ryder Cup, Loro Piana veste ancora una volta l'Europa del grande golf

ryder cup 2025 europaLIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: Europa per completare l’opera nell’ultima giornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata della ... Riporta oasport.it

ryder cup 2025 europaRyder Cup 2025: Europa sempre più padrona della situazione, 8,5-3,5 con McIlroy protagonista - Comincia bene anche la seconda giornata per il Team Europe in Ryder Cup 2025. oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ryder Cup 2025 Europa