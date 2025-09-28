Ryder Cup 2025 | Europa un’ultima giornata per completare l’opera USA alla ricerca dell’impossibile

11,5-4,5. Da queste premesse riparte l’Europa nel terzo giorno di Ryder Cup, quello destinato ai match singoli in campo quest’oggi e con altissime probabilità che il Vecchio Continente, finora assoluto dominatore della scena, si tenga senza troppi problemi, e per la terza volta nelle ultime quattro edizioni, la coppa della biennale sfida Europa-USA. Sembra vicina una specie di “ritorno a Medinah”, ma se quella era stata un’impresa ai limiti dell’impossibile, questa giornata odierna vede i giocatori andare sui tee shot consapevoli di un fatto storico. Mai si era verificato un divario di sette punti alla conclusione della seconda giornata, a testimonianza di quello che sta riuscendo a fare il team continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

