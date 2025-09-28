Ryder Cup 2025 | Europa senza freni anche nei fourball 11,5-4,5 sugli USA Riconferma a un passo

Dal 1979, cioè da quando la Ryder Cup è la sfida Europa-USA, non si era mai verificato quanto è in scena nel sabato del Bethpage Black Course di Farmingdale, New York. Un punteggio di 11,5-4,5 non s’era mai visto, ed è quello in dotazione al team del Vecchio Continente capitanato da Luke Donald, che ancora una volta domina anche nei fourball, che vince per 3-1 in questa quarta sessione. Appena prima dell’inizio novità tra gli europei: Viktor Hovland, per un problema al collo, non gioca ed è sostituito da Tyrrell Hatton, che va a schierarsi con Fitzpatrick nel match 4. In ogni caso, sono gli accoppiamenti europei quelli che hanno una partenza migliore su tutta la linea, il che, data la già precaria situazione totale, non è di aiuto per il team USA. 🔗 Leggi su Oasport.it

