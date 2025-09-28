Ryder Cup 2025 | Europa senza freni anche nei fourball 11,5-4,5 sugli USA Riconferma a un passo
Dal 1979, cioè da quando la Ryder Cup è la sfida Europa-USA, non si era mai verificato quanto è in scena nel sabato del Bethpage Black Course di Farmingdale, New York. Un punteggio di 11,5-4,5 non s’era mai visto, ed è quello in dotazione al team del Vecchio Continente capitanato da Luke Donald, che ancora una volta domina anche nei fourball, che vince per 3-1 in questa quarta sessione. Appena prima dell’inizio novità tra gli europei: Viktor Hovland, per un problema al collo, non gioca ed è sostituito da Tyrrell Hatton, che va a schierarsi con Fitzpatrick nel match 4. In ogni caso, sono gli accoppiamenti europei quelli che hanno una partenza migliore su tutta la linea, il che, data la già precaria situazione totale, non è di aiuto per il team USA. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - europa
Ryder Cup, l'Europa è fatta: fuori un Hojgaard, dentro il suo gemello
Per l’Europa un solo Højgaard. Ryder Cup, ecco i 12 della missione negli Usa
Ryder Cup, Loro Piana veste ancora una volta l'Europa del grande golf
Ritorna la grande sfida transoceanica della Ryder Cup. A Farmingdale Stati Uniti contro Europa. Dal leggendario fair play del '69 al duello di Bethpage: la sfida golfistica transoceanica tra memoria e nuove sfide Di Corrado Beldì - X Vai su X
L'Europa sta conducendo 3-1 contro gli Stati Uniti dopo gli incontri della mattina della prima giornata della Ryder Cup a Farmingdale, vicino a New York. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ryder Cup 2025: Europa sempre più padrona della situazione, 8,5-3,5 con McIlroy protagonista - Comincia bene anche la seconda giornata per il Team Europe in Ryder Cup 2025. Segnala oasport.it
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa vince entrambe le sessioni ed è avanti 5.5-2.5 dopo il day 1 - 25 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata della Ryder Cup 2025 con l'Europa avanti 5. Scrive oasport.it